Показ и лекция по фильму «Расёмон»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
Действие картины происходит в древней Японии. произошло преступление и есть четыре точки зрения, где у каждого из четырёх свидетелей — своя. Каждая сторона проливает дополнительный свет на случившееся, добавляя дополнительные детали. Однако какая же версия является истинной, если каждая претендует быть наиболее правдивой? «Расёмон» отмечен многочисленными наградами, среди которых «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. На лекции выяснишь всё про японский кинематограф того времени, режиссёра фильма Акиру Куросаву и как этот фильм изменил историю кино. Лектор: Ариадна Быкова — киновед и исследователь киноязыка, выпускница ВГИК. Вход: любое пожертвование от 1р и регистрация у организатора в тг. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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