Поэтическая беседа
Берсеневский переулок, 5с2
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Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Разговор о стихах современного поэта Елизаветы Трофимовой. На встрече прочитают несколько стихотворений из её последнего сборника «Книжка» и поговорят о том, что высвечивает детский взгляд в реальности и как наивный поэтический язык автора вступает в диалог с литературной традицией. Материалы для прочтения: https://bookstorepoetry.ru/product/elizaveta-trofimova-knizhka/?ysclid=mlqnjkkq1c311092711
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