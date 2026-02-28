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Поэтическая беседа

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Разговор о стихах современного поэта Елизаветы Трофимовой. На встрече прочитают несколько стихотворений из её последнего сборника «Книжка» и поговорят о том, что высвечивает детский взгляд в реальности и как наивный поэтический язык автора вступает в диалог с литературной традицией. Материалы для прочтения: https://bookstorepoetry.ru/product/elizaveta-trofimova-knizhka/?ysclid=mlqnjkkq1c311092711

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