В тёплый московский вечер двор Yauza Place превращается в открытое пространство для живого звучания и тонкого диалога со слушателем. Среди высоких деревьев, мягкого света и городского воздуха фортепиано становится центром внимательного присутствия — инструментом, через который рождается музыка здесь и сейчас. Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта. Здесь фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста, становясь инструментом исследования звука, формы и времени. Концерт под открытым небом во дворе — это возможность замедлиться и оказаться внутри особой акустической среды, где современная фортепианная музыка встречается с атмосферой летней Москвы. Без жёстких рамок и заранее заданных маршрутов — только звук, внимание и момент, который больше не повторится.