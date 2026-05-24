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Под открытым небом: Московский день фортепиано

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

от 1500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В тёплый московский вечер двор Yauza Place превращается в открытое пространство для живого звучания и тонкого диалога со слушателем. Среди высоких деревьев, мягкого света и городского воздуха фортепиано становится центром внимательного присутствия — инструментом, через который рождается музыка здесь и сейчас. Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта. Здесь фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста, становясь инструментом исследования звука, формы и времени. Концерт под открытым небом во дворе — это возможность замедлиться и оказаться внутри особой акустической среды, где современная фортепианная музыка встречается с атмосферой летней Москвы. Без жёстких рамок и заранее заданных маршрутов — только звук, внимание и момент, который больше не повторится.

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