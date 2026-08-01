ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Плюс+Одно лето (Plus+One Summer)

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 7000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Плюс+Один (Plus+One) — точка пересечения независимых сцен, локальных комьюнити и разных музыкальных подходов в рамках одного фестиваля. Ведущие артисты: Saluki, DJ Hvost при участии ХАСКИ, ЛАУД, Петар Мартич, Boris Redwall, Teddy Killerz, Reptiloid, Ilya Gadaev, Salame b2b 4eholl, Kashin плюс более 30 артистов 3 самостоятельные сцены 3 разных направления 7 промогрупп В фестивале участвуют: Loud Boyz, Easy Fresh Mgmt, Uppercuts, Blaash, Служба Безопасности Дабстепа, For Mátes, Elephant Trunk и другие независимые артисты

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста