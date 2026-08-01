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Плюс+Одно лето (Plus+One Summer)
2-я Бауманская улица, 9/23с3
Начало:
Завершение:
от 2700₽ до 7000₽
Возраст 21+
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Фестивали
Про событие
Плюс+Один (Plus+One) — точка пересечения независимых сцен, локальных комьюнити и разных музыкальных подходов в рамках одного фестиваля. Ведущие артисты: Saluki, DJ Hvost при участии ХАСКИ, ЛАУД, Петар Мартич, Boris Redwall, Teddy Killerz, Reptiloid, Ilya Gadaev, Salame b2b 4eholl, Kashin плюс более 30 артистов 3 самостоятельные сцены 3 разных направления 7 промогрупп В фестивале участвуют: Loud Boyz, Easy Fresh Mgmt, Uppercuts, Blaash, Служба Безопасности Дабстепа, For Mátes, Elephant Trunk и другие независимые артисты
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