Пищеварение
Лубянский пр., 25, стр. 1
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Это место, где любимые рофл персонажи оживают. Легенды тик тока, море звука, живая группа, биф Игоря Желудка и группы «Дура» и многое другое ждёт тебя. В программе авторские песни, кавера, фиты.
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