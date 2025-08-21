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Пищеварение

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это место, где любимые рофл персонажи оживают. Легенды тик тока, море звука, живая группа, биф Игоря Желудка и группы «Дура» и многое другое ждёт тебя. В программе авторские песни, кавера, фиты.

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