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Сможешь поработать мягкими материалами на тонированной бумаге (сангина, сепия, уголь, крафт и пр. аутентичности в стиле старых мастеров). Тебя ждёт 2,5 часа чистой эстетики в сказочной атмосфере «Топи». Мастер заверяет – получится даже у начинающих. Все художественные материалы включены в стоимость.
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