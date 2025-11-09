Сможешь поработать мягкими материалами на тонированной бумаге (сангина, сепия, уголь, крафт и пр. аутентичности в стиле старых мастеров). Тебя ждёт 2,5 часа чистой эстетики в сказочной атмосфере «Топи». Мастер заверяет – получится даже у начинающих. Все художественные материалы включены в стоимость.