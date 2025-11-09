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  1. Москва
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Пишем обнажённую натуру

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Сможешь поработать мягкими материалами на тонированной бумаге (сангина, сепия, уголь, крафт и пр. аутентичности в стиле старых мастеров). Тебя ждёт 2,5 часа чистой эстетики в сказочной атмосфере «Топи». Мастер заверяет – получится даже у начинающих. Все художественные материалы включены в стоимость.

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