В эту пятницу клуб Gestalt распахнёт свои двери для истинных ценителей электронной музыки! За звуковую палитру ночи отвечают: Шевчук / Redoblue / Klarke / Duhov / Sergey Sanchez FC DC Для бронирования столов звони по указанному номеру.