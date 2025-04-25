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В эту пятницу клуб Gestalt распахнёт свои двери для истинных ценителей электронной музыки! За звуковую палитру ночи отвечают: Шевчук / Redoblue / Klarke / Duhov / Sergey Sanchez FC DC Для бронирования столов звони по указанному номеру.
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