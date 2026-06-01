Если ты успел посмотреть «Марти Великолепный» и теперь тоже хочешь играть в пинг-понг, то тебе точно сюда. Сыграть партию можно каждый день с 11:30 до 21:30, но необходимо заранее регистрироваться на сайте. 1 регистрация = 1 слот (30 минут игры). В один слот ты можешь прийти играть вдвоём или 2 на 2. Максимум можно зарегистрироваться на 2 слота подряд. Можно прийти со своими ракетками или воспользоваться ракетками, которые выдадут смотрители у стола для пинг-понга. Обрати внимание: при опоздании на 10 минут стол может быть передан другим участникам.