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Пинг-понг

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Если ты успел посмотреть «Марти Великолепный» и теперь тоже хочешь играть в пинг-понг, то тебе точно сюда. Сыграть партию можно каждый день с 11:30 до 21:30, но необходимо заранее регистрироваться на сайте. 1 регистрация = 1 слот (30 минут игры). В один слот ты можешь прийти играть вдвоём или 2 на 2. Максимум можно зарегистрироваться на 2 слота подряд. Можно прийти со своими ракетками или воспользоваться ракетками, которые выдадут смотрители у стола для пинг-понга. Обрати внимание: при опоздании на 10 минут стол может быть передан другим участникам.

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