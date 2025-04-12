Лекция в рамках Космической недели музея. Человечество осваивает космос уже более 60 лет, и то, что раньше казалось недостижимой мечтой, сегодня стало реальностью. Однако, несмотря на все достижения, пилотируемая космонавтика ограничивается околоземными орбитами и миссиями к Луне. Почему развитие пилотируемых полётов пошло именно таким путем? Были ли американцы на Луне, и что именно помешало человечеству отправиться дальше? Когда, наконец, люди ступят на Марс? На лекции участники узнают об истории космических исследований, разберут ключевые этапы пилотируемых миссий и обсудят, какие технологические, экономические и политические факторы повлияли на выбор направлений освоения космоса. А также заглянут в будущее, анализируя современные проекты и научные разработки, которые могут привести к первому пилотируемому полёту на Марс. Лектор — Марат Айрапетян, космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!», амбассадор Техпросвет ВКонтакте.