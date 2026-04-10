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Пикник Афиши х Лауд

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Домашний рейв в стенах Yauza. Помимо трио из Уфы, до самого утра будут выступать с диджей-сетами Slava Marlow, Куок, Астма Пацаны и Марина Зёмка. К ним с танцевальной электроникой присоединятся Лека Иорданян и Никита Заболоцкий, а также Пак, Тейстлув и Парфюмер — авторы самого цепляющего трека начала 2026 года. Вход свободный по регистрации. Диджеи ЛАУД ЛЁКА ИОРДАНЯН никита заболоцкий DJ Pak Slava Marlow ТЕЙСТЛУВ марина земка Куок Астма Пацаны

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