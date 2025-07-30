Выставка объединила несколько крупноформатных картин и живопись на картоне. Узнаваемый стиль художника находится на стыке абстрактной живописи и экспрессионизма. Геометрические фигуры, линии, сетки, полосы и круги Нальби наносит на холст ясными штрихами, наполняя его поэтикой, внутренним объёмом и динамикой. Нальби (Бугашев) родился в 1965 году в городе Волжский Волгоградской области. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. С 1997г. живет в Москве. Работает в техниках живописи и графики. Его творчество было отмечено вниманием коллекционеров и специалистов в области искусства, выставки проходили в России и зарубежом. Но в силу исторических обстоятельств московские зрители не видели его картин больше десяти лет.