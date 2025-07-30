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«Пейзаж» Нальби

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж, Luch

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Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка объединила несколько крупноформатных картин и живопись на картоне. Узнаваемый стиль художника находится на стыке абстрактной живописи и экспрессионизма. Геометрические фигуры, линии, сетки, полосы и круги Нальби наносит на холст ясными штрихами, наполняя его поэтикой, внутренним объёмом и динамикой. Нальби (Бугашев) родился в 1965 году в городе Волжский Волгоградской области. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. С 1997г. живет в Москве. Работает в техниках живописи и графики. Его творчество было отмечено вниманием коллекционеров и специалистов в области искусства, выставки проходили в России и зарубежом. Но в силу исторических обстоятельств московские зрители не видели его картин больше десяти лет.

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