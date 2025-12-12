Петар Мартич — мультижанровый музыкант сербского происхождения, выросший в Москве. Широкой публике он известен по таким проектам как «Пасош», «прыгай киска», «ОЗЁРА», лейблу «Домашняя Работа», а также по сольному творчеству выпущенному под собственным именем. Панк-рок туры по всей России, рэп концерты в Европе, диджейсэты в Азии, хэдлайнерские слоты на ведущих фестивалях и многое другое за 11 лет музыкальной деятельности сделали Петара настоящей легендой российского андерграунда. В «Море Музыки» Петар выступит с лайв-бэндом, в составе которого будут барабанщик-конго Витя Глазунов и саксофонист Сергей Храмцевич. Особое звучание концерту придаст атмосфера ночного океанариума.