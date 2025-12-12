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Петар Мартич & live band

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Петар Мартич — мультижанровый музыкант сербского происхождения, выросший в Москве. Широкой публике он известен по таким проектам как «Пасош», «прыгай киска», «ОЗЁРА», лейблу «Домашняя Работа», а также по сольному творчеству выпущенному под собственным именем. Панк-рок туры по всей России, рэп концерты в Европе, диджейсэты в Азии, хэдлайнерские слоты на ведущих фестивалях и многое другое за 11 лет музыкальной деятельности сделали Петара настоящей легендой российского андерграунда. В «Море Музыки» Петар выступит с лайв-бэндом, в составе которого будут барабанщик-конго Витя Глазунов и саксофонист Сергей Храмцевич. Особое звучание концерту придаст атмосфера ночного океанариума.

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