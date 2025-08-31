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Первый Табор

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Табор — это концертный чат, где каждый может пригласить другого на различные события в мире локальной музыки Москвы, а также рассказать о себе и своём творчестве. Когда-то этот чат стартанул из идеи объединить всех друзей в одном месте, чтобы вместе приходить на концерты этих же друзей, поддерживать друг друга, развивая локальную сцену... Теперь же, в последний вечер лета, на одной сцене встретятся три дружественные группы, дабы представить своё альтернативно-акустическое звучание: Лешимрев — это музыка на русском языке с разнообразным звучанием, которая заставит содрогнуться как от тяжелых гитарных рифов, так и от меланхоличной и спокойной атмосферы. Aether — проект, что начал своё существование как one-man band в лице Егора Лесогора. Тягучий и тяжёлый doom-metal, а также необыкновенный stoner, то что выделяет Эфир, и данный акустический концерт будет для группы в новинку, что позволит показать свою музыку с другой стороны. Intouchwithrobots — изящный и чувственный эмоциональный альтернативный рок способный растрогать до глубины души. Вход: свободный донат

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