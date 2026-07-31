Выставка, которая объединяет художников, исследующих различные способы взаимодействия с реальностью и её художественного осмысления. В центре внимания окажутся не только эстетические особенности изображения, нарративы, но и методы их создания: от простейших оптических приёмов до работы со сложными химическими процессами, ручной доработки фотографий и использовании цифровых инструментов. Работая с разными медиумами и технологиями, авторы показывают, что любое искусство начинается с выбора точки зрения — способа видеть мир. Работы художников предлагают взглянуть на привычные вещи сразу с нескольких перспектив, где реальное и воображаемое, простое и сложное, живое и искусственно созданное существуют одновременно. Вместе они образуют пространство, в котором разные художественные методы не противопоставляются друг другу, а складываются в единый многоголосый взгляд на мир. Время работы: вт-вск, 12:00 — 20:00, пн — выходной.