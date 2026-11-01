В рамках 23-го фестиваля израильского кино состоится специальный показ шести ИИ-фильмов, созданных мультидисциплинарным художником arielko. Показ картин общей продолжительностью в 30 минут продолжит конференция с их автором и креативной школой mads, где есть направление создания ИИ-фильмов. arielko — художник, кинорежиссёр и креативный директор из Иерусалима, работающий на стыке технологий искусственного интеллекта, кинематографа и видео-арта. Изучал визуальные коммуникации, архитектуру, работал арт-директором в нью-йоркском офисе агентства Pentagram, исполнительным креативным директором в TBWA (Тель-Авив). В настоящее время руководит студией визуальных коммуникаций K&CO и развивает свою художественную практику в сфере ИИ и кино. Он рассматривает ИИ не как инструмент, которым нужно управлять, а как непредсказуемого соавтора. Сводя запросы к абсолютному минимуму — зачастую всего к двум-трём словам, — он воспринимает механизм как полноценного творческого партнёра, исследуя его внутренние склонности и предпочтения. Выбор стиля, композиции, цветовой палитры и содержания преимущественно остаётся за ИИ, а фигура художника тут сводится к функциям куратора, который формирует итоговый результат через отбор. По его словам, результат всегда оказывается неожиданным, а порой — даже пророческим. Программа фильмов: — заметки на полях (field notes) 5 мин. — и по-прежнему (and still) 7 мин. — делаем, что говорят (we do what we're told) 3 мин. — эд эн (ad an (bagalut) 5 мин. — род человеческий (the human race) 3 мин. — эпифании (epiphanies) 8 мин.