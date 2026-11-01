ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Перспектива: ИИ-фильмы arielko и обсуждение с креативной школой mads

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

В рамках 23-го фестиваля израильского кино состоится специальный показ шести ИИ-фильмов, созданных мультидисциплинарным художником arielko. Показ картин общей продолжительностью в 30 минут продолжит конференция с их автором и креативной школой mads, где есть направление создания ИИ-фильмов. arielko — художник, кинорежиссёр и креативный директор из Иерусалима, работающий на стыке технологий искусственного интеллекта, кинематографа и видео-арта. Изучал визуальные коммуникации, архитектуру, работал арт-директором в нью-йоркском офисе агентства Pentagram, исполнительным креативным директором в TBWA (Тель-Авив). В настоящее время руководит студией визуальных коммуникаций K&CO и развивает свою художественную практику в сфере ИИ и кино. Он рассматривает ИИ не как инструмент, которым нужно управлять, а как непредсказуемого соавтора. Сводя запросы к абсолютному минимуму — зачастую всего к двум-трём словам, — он воспринимает механизм как полноценного творческого партнёра, исследуя его внутренние склонности и предпочтения. Выбор стиля, композиции, цветовой палитры и содержания преимущественно остаётся за ИИ, а фигура художника тут сводится к функциям куратора, который формирует итоговый результат через отбор. По его словам, результат всегда оказывается неожиданным, а порой — даже пророческим. Программа фильмов: — заметки на полях (field notes) 5 мин. — и по-прежнему (and still) 7 мин. — делаем, что говорят (we do what we're told) 3 мин. — эд эн (ad an (bagalut) 5 мин. — род человеческий (the human race) 3 мин. — эпифании (epiphanies) 8 мин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»
Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»

от 1000₽

АУРА: Славянский рейв
АУРА: Славянский рейв

от 1890₽

Волна преступлений XXII (Crimewave XXII)
Выбор редакции
Волна преступлений XXII (Crimewave XXII)

от 1900₽

по подписке
Поздний Хэллоуин
Поздний Хэллоуин
по подписке
Синистер Саунд Фест
Синистер Саунд Фест
по подписке
Мош Консалтинг
Мош Консалтинг

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи