Вечеринка, где можно просто отдохнуть без особых планов на утро. В этот раз лайнап, где сходятся диджей-сеты, винил и лайв. За пультом — Oleg Tsoy b2b Pavel Nitsa, Nastya Mira, Pirumov, Vardi, Gabi / Emilien. Специальный гость — Vitaliy Kozak, один из самых знаковых диджеев московской клубной сцены и сооснователь легендарных вечеринок Love Boat. Живое выступление — Phoboys, проект, соединяющий электронику и бит-ориентированное звучание.