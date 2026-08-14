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Personality Music х Soma х Billie

Soma
Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где можно просто отдохнуть без особых планов на утро. В этот раз лайнап, где сходятся диджей-сеты, винил и лайв. За пультом — Oleg Tsoy b2b Pavel Nitsa, Nastya Mira, Pirumov, Vardi, Gabi / Emilien. Специальный гость — Vitaliy Kozak, один из самых знаковых диджеев московской клубной сцены и сооснователь легендарных вечеринок Love Boat. Живое выступление — Phoboys, проект, соединяющий электронику и бит-ориентированное звучание.

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