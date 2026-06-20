На лекции будут говорить о великой Марине Абрамович, о её радикальной перформативной практике, бесконечно исследующей пределы боли и страха, и о том, как глубоко личное искусство становится голосом целого поколения. Среди представителей жанра Абрамович заняла особое место: смелая, отчаянная, идущая вопреки канону, но в то же время — самая честная и настоящая. Стоять неподвижно на протяжении шести часов и позволить публике делать с твоим телом всё, что вздумается? Натянуть тетиву со стрелой, устремлённой в собственное сердце, и доверить всю свою жизнь рукам другого человека? Преодолеть пешком 2500 километров Великой Китайской стены лишь для того, чтобы в финале эффектно расстаться со своим возлюбленным? Выступления Марины шокировали зрителей, но сама художница никогда не боялась рисковать и маневрировать на границе жизни и смерти. Ты узнаешь: – что такое перформанс, как он появился и почему телесность стала важнейшим способом повествования; – почему именно Марина Абрамович завоевала мировое признание и получила статус «бабушки перформанса»; – насколько далеко способен зайти художник ради творческого высказывания и какова ценность такого риска; – отчего столь злободневные работы Марины Абрамович всегда являются историей преодоления и борьбы. Лектор: Софья Волкова – искусствовед, экскурсовод.