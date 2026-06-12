В Центре цифрового искусства «Внутри» на Хлебозаводе №9 медиахудожница Надин Захарова за восемь часов пройдёт по линии света от одной стены проекционного зала до другой. На ней будет красное платье с длинным шлейфом и головами-масками. Перформанс начнётся ровно в полдень. На стене зала появится таймер, который будет отсчитывать секунды до 20:00, когда действие завершится. Пока Надин движется, вокруг неё меняются визуалы и звук. Визуальные работы для зала создают художники и студии, в том числе известные мультимедийные команды Sila Sveta Music и СЕТАП. «В культуре, где нужно постоянно показывать себя и производить впечатление, перформанс говорит о собственной ценности без одобрения извне. О возможности быть в контакте с миром, сохраняя себя», — так Надин Захарова рассказывает об идеях перформанса. Зрители приходят и уходят, а Надин продолжает идти в своём темпе. На шлейфе она несёт головы-маски — образы ролей, которые человек примеряет в течение жизни, и чужих взглядов, которые носит с собой. Название вдохновлено неологизмом «самостоянье» из поэзии Александра Пушкина. Дата выбрана в знак благодарности Марине Абрамович, для которой тело, время и присутствие стали языком искусства. 30 ноября художнице исполнится 80 лет.