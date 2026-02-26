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Переживание радости

Фонд Ruarts
Трубниковский переулок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Фонд Ruarts представляет первую персональную выставку Марины Бессоновой. Художница соединяет традиции русского фарфора с языком XXI века, отказываясь от полихромии в пользу матово-белого цвета. Это делает материал главным героем: фарфор становится «сосудом для света», а аскетичная палитра передает идею вневременного праздника. Центральный образ — птица как архетип, где народная традиция встречается с высоким искусством. Это не жар-птица, а эфемерный силуэт северной сказки. Бессонова создает проект-«украшение» для эпохи минимализма: здесь важны не краски, а фактура и игра света, превращающие материю в тихую радость бытия. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00

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