Фонд Ruarts представляет первую персональную выставку Марины Бессоновой. Художница соединяет традиции русского фарфора с языком XXI века, отказываясь от полихромии в пользу матово-белого цвета. Это делает материал главным героем: фарфор становится «сосудом для света», а аскетичная палитра передает идею вневременного праздника. Центральный образ — птица как архетип, где народная традиция встречается с высоким искусством. Это не жар-птица, а эфемерный силуэт северной сказки. Бессонова создает проект-«украшение» для эпохи минимализма: здесь важны не краски, а фактура и игра света, превращающие материю в тихую радость бытия. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00