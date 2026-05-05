Фильм возвращается в Пионер каждый сезон, и этот год не становится исключением: кинокуратор Виктор Прокофьев подготовит к нему вступление. Премьера «Ускользающей красоты» состоялась в эти же даты, но ровно 30 лет назад, в конкурсной программе Канн–1996, где 19-летняя Лив Тайлер стала кинематографическим открытием, а сам фильм основал направление плавной и тревожной итальянской мелодрамы, проявленной позже картинах Озпетека, Соррентино, Гуаданьино и многих других. История про американку, приехавшую на лето в Тоскану прославляет юность, любопытство и безудержный эротизм. Фильм будет показан в оригинальной версии, сочетающей английский и итальянский языки, с русскими субтитрами. С 14 мая картина повторно выпускается кинокомпанией VERETENO в российский прокат по случаю её 30-летия.