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Перевыпуск «Ускользающей красоты»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм возвращается в Пионер каждый сезон, и этот год не становится исключением: кинокуратор Виктор Прокофьев подготовит к нему вступление. Премьера «Ускользающей красоты» состоялась в эти же даты, но ровно 30 лет назад, в конкурсной программе Канн–1996, где 19-летняя Лив Тайлер стала кинематографическим открытием, а сам фильм основал направление плавной и тревожной итальянской мелодрамы, проявленной позже картинах Озпетека, Соррентино, Гуаданьино и многих других. История про американку, приехавшую на лето в Тоскану прославляет юность, любопытство и безудержный эротизм. Фильм будет показан в оригинальной версии, сочетающей английский и итальянский языки, с русскими субтитрами. С 14 мая картина повторно выпускается кинокомпанией VERETENO в российский прокат по случаю её 30-летия.

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