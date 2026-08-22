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Peredel

Soma
Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу Oleg Tsoy и Andrey Korets снова собирают sesh и берут ночь в свои руки — открывают, закрывают и всё между. Sesh — промо-проект Oleg Tsoy и Andrey Korets. В гостях — Peredel. Основатель Peredel Eleven и UFO Sound (Ибица), за плечами Untold, Caprices Festival и дебют на Diynamic с EP Make It Back. Один гость, два хозяина вечера и двор до четырёх утра. Всё на своих местах.

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