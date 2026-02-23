На мастер-классе ты узнаешь, как работать с высококачественной эпоксидной смолой, безопасно смешивать компоненты, создавать невероятные цветовые переходы и изготовишь пепельницу с собственным дизайном. Ты сможешь добавить в свою работу декор — поталь, сухоцветы или цветные пигменты, чтобы вещь стала уникальной. Готовое изделие будет гладким, прочным и очень эффектным — оно прослужит долгие годы или станет шикарным подарком. Все материалы и средства защиты предоставляются, а специальных навыков не требуется.