Пепельницы из эпоксидной смолы
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты узнаешь, как работать с высококачественной эпоксидной смолой, безопасно смешивать компоненты, создавать невероятные цветовые переходы и изготовишь пепельницу с собственным дизайном. Ты сможешь добавить в свою работу декор — поталь, сухоцветы или цветные пигменты, чтобы вещь стала уникальной. Готовое изделие будет гладким, прочным и очень эффектным — оно прослужит долгие годы или станет шикарным подарком. Все материалы и средства защиты предоставляются, а специальных навыков не требуется.
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