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Пена

Мотыга Йети Бар
Веранда «Спотыкач», Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В своей музыке парни сочетают пост-панк, дополняя его элементами скримо, делая музыку максимально эмоциональной и трогающей. Локальная поддержка: Sad Elmo, prospal.

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