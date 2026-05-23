Пена
Веранда «Спотыкач», Малая Семёновская улица, 5с10
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
В своей музыке парни сочетают пост-панк, дополняя его элементами скримо, делая музыку максимально эмоциональной и трогающей. Локальная поддержка: Sad Elmo, prospal.
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