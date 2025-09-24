Виды из окон пространства, расположившегося в башенках Красного Октября... На всю Москву! В том числе и на Новую Третьяковскую галерею. Это придаёт особый символизм лекции Анжелы Ахматовой «Павел Третьяков: великий и прекрасный». На лекции ты узнаешь: — кто такой Павел Третьяков и откуда у него деньги на создание коллекции русского искусства; — в какой среде сформировался почётный гражданин страны, подаривший всем нам Третьяковскую галерею; — пробовал ли себя коллекционер в изобразительном искусстве или реставрации; — каким сыном, мужем и отцом был наш выдающийся соотечественник; — главные «мифы» о Третьяковке — о его скромности и жадности — и выяснишь, что правда, а что вымысел; — почему коллекционер иногда избегал «прямой» покупки произведения искусства и почему подсылал за шедевром своего брата (и нет, дело не в желании купить дешевле). О лекторе: Анжела Ахматова — аккредитованный частный гид и лектор образовательных проектов, автор «Культурных наследников». В стоимость включено угощение. Dog friendly.