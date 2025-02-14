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Пацанский цитатник

Винзавод
11.12 GALLERY, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Возраст 16+
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Про событие

В постсоветской России романтизация образа жизни гопников как будто стала неотъемлемой частью современной поп-культуры. В этом смысле отношение к российским гопникам можно сравнить с карибскими пиратами или американскими гангстерами. Это такие же маргинальные прослойки общества, которые жили по своим законам, оставившие яркий след в истории, а сейчас популяризированные современным обществом за счет своих «декоративных» качеств. Новый проект Анны Селиной также формально можно отнести к общепринятой волне увлечения культурой гопников. Но за всеми этими внешними атрибутами прячется поиск ответа на достаточно личный вопрос: что значит это именно для нее? Их парадоксальный романтизированный героизм — нечто большее, чем просто формальный образ. Это символ молодости, риска, дружбы, любви и искренности. Всех тех чувств, которых так не хватает современному обществу. Это независимые герои, которые не боятся идти до конца, опираясь на свою собственную правду. Именно такие пацаны — источник вдохновения для Анны Селиной. В их образе она находит тот стимул, который помогает ей не только раскрывать свой творческий потенциал, но и становиться совершеннее как личность. Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.

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