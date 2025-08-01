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Пацанский рэпчик до слёз: великий cumбек

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Триумфальное возвращение группы на сцену. Прошёл год с последнего выступления на ДР ГЗС. Настало время услышать все хиты от «Цыгане срали в пакеты» до «Х*й как ракета» вживую в формате сольника и размять кости в слэме на эпичном шоу. Поддержат атмосферу движа: настойка валерьяны — антихайп из Питера. finsky ice — жирнющий пивпанк московского разлива. Возможны специальные гости и прочие вкусности!

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