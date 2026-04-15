Изысканные ароматы, классическая музыка и благородное вино в усадьбе. Весенним вечером в старинной усадьбе XVIII века за бокалом искрящегося игристого отправишься в путешествие по изысканным ароматам под аккомпанемент виолончели и фортепиано. Ароматы великих парфюмерных домов — DIOR, Francis Kurkdjian, Marc-Antoine Barrois, Amouage, Guerlain — раскроются в тонком диалоге с музыкой Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова и современных композиторов, произведения которых бережно подобраны к истории каждого аромата. Есть вечера, которые невозможно описать одним словом — потому что они обращаются сразу ко всем чувствам. Этот — именно такой. Перед тобой — не просто концерт и не просто лекция, а тонко выстроенное путешествие сквозь время и состояния. Пятнадцать ароматов — как пятнадцать глав, пятнадцать музыкальных произведений — как их внутренний голос.