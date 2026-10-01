Крышесносная панк-вечеринка. А если точнее, панк-хардкор вечеринка. Уютный крафтовый бар «Бульдог» на юге столицы объединит под своей крышей различных представителей экстремальных стилей панк-рока. Будет громко, будет шумно, будет весело. Присоединяйся к охрененно бодрому движу. Как всегда на баре тебя будут ждать вкуснейшие напитки и еда, ну а возле сцены: мош, дебош, слэм, сёрклпит и танцы до упаду. Выступают: ST. VAGINA DENTATA (Панк-трэш-хардкор / г. Скотобаза) ВИЛЫ-ТОПОРЫ (Хардкор-панк / г. Санкт-Петербург) БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ (Стрит-панк / г. Москва) МЯТЕЖНЫЙ ДУХ (Битдаун-хардкор / г. Москва)