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Паблик-ток с Елизаветой Лапа и организацией «Тебе поверят»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Внимание, мероприятие состоится 28 февраля. Разговор о том, о чём обычно молчат. Организация «Тебе поверят » совместно с Лизой Лапа — пережившей инцест в детстве, которая открыто рассказывала о своём опыте в интервью журналистке Саше Сулим— проведут открытую встречу в формате пабл-тока. Встреча будет интересна: — людям, пережившим насилие в детстве — их близким — родителям, которые хотят понимать риски и защитить своих детей — всем, кому важно знать, как действовать, если беда уже произошла На встрече смогут обсудить: • почему так важны личные границы и с чего они начинаются • почему о насилии так трудно говорить • что происходит с человеком после травмы • как поддерживать пострадавшего и не навредить • какие шаги предпринимать при обращении в правоохранительные органы • как выстраивается маршрутизация помощи — от первого обращения до сопровождения Перед участием нужно будет заполнить данную форму: https://forms.yandex.ru/u/6995b2186d2d735987a9f815/

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