Специальным гостем, лидером и основателем независимого музыкального лейбла Fat Vibez Records выступит — Константин Outselect, который сыграет полуторачасовой джангл сет, неизданный материал и треки собственного производства. В лайнапе: OUTSELECT / HOJI / GREY / MOZDJ / LAUNCH / SCHELKUNOV