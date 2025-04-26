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Специальным гостем, лидером и основателем независимого музыкального лейбла Fat Vibez Records выступит — Константин Outselect, который сыграет полуторачасовой джангл сет, неизданный материал и треки собственного производства. В лайнапе: OUTSELECT / HOJI / GREY / MOZDJ / LAUNCH / SCHELKUNOV
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