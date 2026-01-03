Оцепенение
Берсеневский переулок, 5с2
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Анастасия Юрасова в своем групповом проекте расскажет о феномене freeze-реакции как естественном ответе на угрозу. Проект нормализует замирание и возвращает пострадавшим от насилия чувство силы и правомочности вместо чувства вины. Билет действует на все выставки в арт-центре. До 11 января вход на все выставки бесплатный:)
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