Благотворительная выставка к премьере сериала «Отпечатки». Настоящие истории детей-сирот послужили основой экспозиции «Отпечатки памяти». В основу легли трогательные, эмоциональные и очень личные письма воспитанников детских домов, в которых они поделились пробирающими до дрожи воспоминаниями, страхами и переживаниями, а также рассказали о мечтах, полных надежд обрести семью. А представленные на выставке работы раскрывают темы влияния детских страхов и тревог на взросление, формирования личной травмы и её отражения в настоящем. Все работы, представленные на выставке, доступны к приобретению. Часть средств от продажи произведений будет направлена в благотворительный фонд «Арифметика добра» на развитие программ наставничества для детей детских домов, чтобы помочь им пройти этап адаптации и получить поддержку значимого взрослого. В экспозиции также будет представлена книга с письмами воспитанников и выпускников детских домов из разных городов России. Каждый текст посвящен прочно осевшему в памяти воспоминанию из детства. Ежедневно, 11:00 – 20:00