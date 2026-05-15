Первая большая фирменная вечеринка под открытым небом в этом сезоне: прогретая пивом плитка, бас из клуба и музыка, которая будет перетекать между улицей и залом до самого утра. На улице: Dmitry Gasparov Pavel Volkov Rayme Roks Shuliko Внутри: Gemüt Etrigan KHNN Zaur Gapienko Wellew