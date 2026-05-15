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Про событие
Первая большая фирменная вечеринка под открытым небом в этом сезоне: прогретая пивом плитка, бас из клуба и музыка, которая будет перетекать между улицей и залом до самого утра. На улице: Dmitry Gasparov Pavel Volkov Rayme Roks Shuliko Внутри: Gemüt Etrigan KHNN Zaur Gapienko Wellew
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