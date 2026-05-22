Первые летние ночи на террасе и официальный старт нового сезона.. Среди выступающих — любимые артисты, новые имена и иностранные гости. Впереди — долгожданный сезон, рассветы и, конечно, фирменное звучание. ЛАЙНАП 22.05 AGRABA • AVA LI • IZHEVSKI • LI | LU • MIREILLE • ROCCA ЛАЙНАП 23.05 ALVARO SUAREZ (ES) • D.A.L.I. • DANIEL HOKUM • SOCKO (AM) • YASSEN Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик