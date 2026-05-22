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Открытие сезона

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 12000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Первые летние ночи на террасе и официальный старт нового сезона.. Среди выступающих — любимые артисты, новые имена и иностранные гости. Впереди — долгожданный сезон, рассветы и, конечно, фирменное звучание. ЛАЙНАП 22.05 AGRABA • AVA LI • IZHEVSKI • LI | LU • MIREILLE • ROCCA ЛАЙНАП 23.05 ALVARO SUAREZ (ES) • D.A.L.I. • DANIEL HOKUM • SOCKO (AM) • YASSEN Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик

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