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От ускорения к замедлению

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Совместный проект выпускниц курса «Современное искусство» Кати Герун и Дарьи Сидориной. Художницы — финалистки междисциплинарного проекта Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2» и Московской школы современного искусства. С мая по июнь художницы работали в керамической и текстильной мастерских. Каждая исследовала собственный метод саморефлексии через пробуждение чувственных впечатлений посредством технологии. «Телефон» Кати Герун использует технологии как активатор воспоминаний детства. Парадоксальная механика «телефона» — давней детской игры, преобразуется здесь в настоящий телепорт в прошлое. Инсталляция предлагает универсальные знаки времени поколения художницы: звук телепрограмм, форма знакомых предметов, взаимодействие через игры — все для того, чтобы через узнавание элементов прошлого, прожить состояние детского любопытства, почувствовать его присутствие в настоящем. В проекте «Поглощение» Дарья Сидорина рассматривает существование в современном информационном поле. Серия объектов визуализирует процесс постепенного «затопления» личности информационным шумом. Инсталляция состоит из объектов, выполненных из архаических и современных материалов. Шерсть, тактильно мягкая и теплая, символизирует связь с прошлым, с нашими корнями и традициями. Она выступает как метафорический «поглотитель» внешнего шума, напоминая о важности обращения к своим истокам для защиты от информационного давления. Оптоволокно, интегрированное в структуру объектов, напротив, представляет стремительную передачу данных — неотъемлемую часть цифровой реальности. Интерактивность инсталляции позволяет физически ощутить воздействие информационного потока. Изменения звука преобразуются в визуальные импульсы света, показывая, как наши действия и окружающая среда влияют на состояние нашего внутреннего мира. Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

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