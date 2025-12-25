В серии ГАРАЖ.txt вышла книга, которая охватывает тридцатилетнюю историю московского уличного искусства — от первых граффити и самиздата 1990-х до коммерциализации и институционализации жанра в 2010-е. Почему 1990-е — это время стремительного взлёта московской граффити-сцены? Как на её развитие повлияли появление на рынке профессиональной краски и проведение масштабных конкурсов и фестивалей? Какие отношения складывались у граффити-команд Москвы и Петербурга? Об этих и других вопросах ты узнаешь на встрече с автором книги Игорем Поносовым, исследовательницей уличного искусства Мариёй Вовчик и куратором Алисой Савицкой. Мария Вовчик (Удовыдченко) — исследовательница уличного искусства, автор статей и лекций, хранитель архива Музея современного искусства «Гараж» в Санкт-Петербурге. Окончила факультет «Музееведение» Санкт-Петербургского государственного института культуры, Школу современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства. Участница программы обмена для молодых кураторов Eunic (2011), стипендиатка российской Ассоциации искусствоведов (2015–2016). Организатор и куратор междисциплинарного проекта ArtPlatz Project, куратор образовательной и исследовательской программ Института исследования стрит-арта (2017–2021), где выступала в качестве научного редактора и автора теоретических текстов. Игорь Поносов — художник, куратор и теоретик уличного искусства, автор книг «Искусство и город» (2016) и Russian Urban Art: History and Conflicts (2018), соавтор и редактор Энциклопедии российского уличного искусства (2019). Стипендиат программы поддержки молодых российских художников Музея современного искусства «Гараж» (2012), лауреат премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина («Лучший текст о современном искусстве», 2016), номинант Премии Кандинского («Научная работа. Теория и история современного искусства», 2019), финалист премии «Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция» («Книга о современном российском искусстве», 2025). Алиса Савицкая — главный куратор студии «Тихая» в Нижнем Новгороде, приглашённый куратор Музея Москвы. С 2009 по 2020 год — руководитель отдела выставок и главный куратор нижегородского Арсенала. Автор и куратор (в составе кураторских групп) выставок «Этюды оптимизма» (параллельная программа Европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10», Санкт-Петербург, 2014), «Музей великих надежд» (нижегородский Арсенал, 2015), «Уберите чучело лисы. К 100-летию краеведения» (совместно с Софьёй Гавриловой, Музей Москвы, 2021) и «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» (совместно с Ольгой Быдзан и Людмилой Лейбишкис, Музей Москвы, 2022) и других. Автор книги «Коммунальный авангард. Каталог-путеводитель по соцгородам Автозавода и Уралмаша в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге» (совместно с Еленой Беловой и Алексеем Гординым, 2011).