Оставь мою душу в.
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Первый акустический концерт группы «Покой». Как их описать? О чём они поют? Музыка моря и космоса. Тишины. Безумия и власти. Принятия. И любви… к человеку, к чувству, к бытию. Вход за любой донат площадке. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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