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OST-ровский. Таланты и поклонники

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2200₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Музыкальный спектакль по пьесе А.Н. Островского. Джаз, соул и романс, элементы варьете, волшебная игра света. Все партии подкреплены созвучными героям музыкальными инструментами: бас-гитара, саксофон, ударные, клавишные, балалайка… Они свингуют, смеются, рыдают, сомневаются, настаивают. В таком обрамлении текст классика, двухсотлетний юбилей которого театр отметил этой постановкой, звучит по-новому, свежо и актуально. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

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