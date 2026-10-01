Музыкальный спектакль по пьесе А.Н. Островского. Джаз, соул и романс, элементы варьете, волшебная игра света. Все партии подкреплены созвучными героям музыкальными инструментами: бас-гитара, саксофон, ударные, клавишные, балалайка… Они свингуют, смеются, рыдают, сомневаются, настаивают. В таком обрамлении текст классика, двухсотлетний юбилей которого театр отметил этой постановкой, звучит по-новому, свежо и актуально. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта