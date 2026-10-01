OST-ровский. Таланты и поклонники
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2200₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Музыкальный спектакль по пьесе А.Н. Островского. Джаз, соул и романс, элементы варьете, волшебная игра света. Все партии подкреплены созвучными героям музыкальными инструментами: бас-гитара, саксофон, ударные, клавишные, балалайка… Они свингуют, смеются, рыдают, сомневаются, настаивают. В таком обрамлении текст классика, двухсотлетний юбилей которого театр отметил этой постановкой, звучит по-новому, свежо и актуально. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи