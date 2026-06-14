Театрализованная экскурсия «Особняк» — это путешествие сквозь время, где каждый зал хранит тайны бывших владельцев, шепот семейных драм и загадочных событий прошлого. Здесь не будет сцены и зрительного зала: вы станете частью истории, которая буквально оживет перед вами. Тебя ждут: — интерактивное путешествие по истории особняка и быта того времени — атмосфера 19 века — «ожившие» воспоминания и персонажи того времени. Это не просто экскурсия — это возможность увидеть «Историю» своими глазами Театрализованная экскурсия в особняк-усадьбу Гончарова-Филлиповых. Сегодня здесь расположился арт-бар «Орбита», а когда-то в нём жили предки жены Пушкина Н.Н. Гончаровой. Сбор за 15 минут до начала экскурсионной программы.