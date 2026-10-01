Осенний цветок: рисуем текстурной пастой
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты будешь создавать трендовый объёмный декор для своего интерьера. В этот день мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.
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