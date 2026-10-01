ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Осенние объёмные вазы

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты превратишь базовую форму в авторский керамический арт-объект со сложной объёмной фактурой для сухоцветов. В твоём распоряжении будет большой выбор гипсовых фигурок. Все материалы включены в стоимость. В этот день мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Читка пьесы «Файл Надежды»
Читка пьесы «Файл Надежды»
c
по

от 5500₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста