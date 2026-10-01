На мастер-классе ты превратишь базовую форму в авторский керамический арт-объект со сложной объёмной фактурой для сухоцветов. В твоём распоряжении будет большой выбор гипсовых фигурок. Все материалы включены в стоимость. В этот день мастер-класс пройдёт с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00. Вопросы и запись — по телефону.