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Осенние нашивки

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+

Про событие

Ты сможешь поработать с тканями и нитками, поэкспериментировать, создать уникальные изделия и просто хорошо провести время в уютной атмосфере творчества. Где можно использовать получившиеся нашивки? – Украсить одежду: куртку, джинсы, футболку – Добавить нашивку на сумку, рюкзак или шоппер – Использовать как уютную текстильную закладку для книги – Подарить близкому человеку Все материалы включены в стоимость, но, при желании, ты можешь захватить из дома собственные: ткань, нитки, бусины – всё, что захочешь использовать в творческом процессе. Запись и вопросы в ТГ.

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