Основная звуковая находка Оргии Праведников, формирующая саунд группы — это сочетание арпеджио акустической гитары с жёсткими риффами электрогитары. Но эти инструменты так вплетены в общий саунд, что неискушённому слушателю не просто их расслышать. Поэтому для тебя подготовили специальную программу, в которой этот приём станет очевиден всем и каждому.