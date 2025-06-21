Оргия Праведников
1-я Дубровская улица, 13Ас1
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Основная звуковая находка Оргии Праведников, формирующая саунд группы — это сочетание арпеджио акустической гитары с жёсткими риффами электрогитары. Но эти инструменты так вплетены в общий саунд, что неискушённому слушателю не просто их расслышать. Поэтому для тебя подготовили специальную программу, в которой этот приём станет очевиден всем и каждому.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи