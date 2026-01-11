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Орбитальная история ужасов

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готов перешагнуть грань между реальностью и своими самыми жуткими кошмарами? В эту ночь Орбита полностью переродится, превратившись в ожившую антологию культового сериала «Американская история ужасов» Полное погружение в атмосферу пяти легендарных сезонов, где каждый зал — это отдельный вид безумия Дресс-код: американская история ужасов

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