Готов перешагнуть грань между реальностью и своими самыми жуткими кошмарами? В эту ночь Орбита полностью переродится, превратившись в ожившую антологию культового сериала «Американская история ужасов» Полное погружение в атмосферу пяти легендарных сезонов, где каждый зал — это отдельный вид безумия Дресс-код: американская история ужасов