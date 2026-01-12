Встреча с психологом в экспозиции Еврейского музея — о том, на что опираться, когда от нас мало что зависит. Привычный мир сегодня может измениться за один день. Решения принимаются без нашего участия, правила меняются на ходу, и даже планы на месяц вперёд начинают выглядеть самонадеянно. Примерно две тысячи лет назад Эпиктет предложил делить всё происходящее на две части: то, что в нашей власти, и то, что от нас не зависит. Звучит просто, но на практике провести эту границу трудно. Мы тратим силы на то, что изменить нельзя, и не замечаем, где выбор у нас всё-таки остался. На встрече ты попробуешь провести эту границу на собственном опыте. В экспозиции Еврейского музея представлены истории людей, которым приходилось жить и действовать в обстоятельствах, выбранных не ими. Эти истории станут отправной точкой для разговора о том, что помогает сохранять устойчивость и способность действовать, даже когда свобода выбора ограничена. На встрече ты: — разберёшься, что в жизни поддаётся влиянию, а с чем приходится считаться; — посмотришь на истории из экспозиции как на чужой опыт, в котором можно узнать свой; — поищешь собственные опоры на случай, если привычные планы перестанут работать. Встреча проходит в небольшой группе — до 15 человек. Так у каждого участника будет время и пространство, чтобы поработать со своим опытом, а не только послушать других. Эксперт — Анастасия Белолуцкая, кандидат психологических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, автор психологических и музейных практик. Более 20 лет исследует, как люди мыслят, принимают решения и находят новые возможности в сложных обстоятельствах. Создаёт форматы, в которых музей становится пространством для исследования себя и переосмысления собственного опыта.