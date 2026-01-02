Opohmel Party
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
2 января, отоспавшись после встречи Нового года, выныривай из «оливьешки», и спеши, продираясь сквозь гирлянды и колючки, перепрыгивая через упавшие ёлки, в центровой клуб столицы Live Stars на «Опохмел party»! Взбодрят тебя живым звуком и поздравят с праздником «на бис»: Do Rassveta Аллюзион Скол Solar System ...и специальные гости.
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