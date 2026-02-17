Выставкой a—s—t—r—a OPEN vol.8 галерея продолжает магистральную линию своей деятельности — открытие новых имён, экспериментирование и проверка гипотез. Для восьмого выпуска галерея пригласила куратора Сергея Дорохова. При большом количестве участников (42 художника) единая тема изначально отсутствовала, однако куратор нащупал «мерцающую асинхронную логику»: поиск художником системы перехода через различные пороги и пределы. Эти процессы связаны с теорией постструктурализма, которую Дорохов часто разбирает в своей практике. Режим работы: ВТ-ВС: 12:00 — 20:00 Адрес: ЦСИ «Винзавод», подъезд н8