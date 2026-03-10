Выставка «Онтология вещей: путеводитель по миру всего и каждого» предлагает по-новому взглянуть на привычные предметы вокруг — от утилитарных объектов до коллекционного дизайна и художественных работ. Проект посвящён исследованию роли вещей в повседневной жизни и культуре — за пределами их утилитарной функции. В основе выставки — современный взгляд на объект как на самостоятельную ценность. Здесь предмет рассматривается не просто как инструмент или декор, а как полноценный участник культурного процесса, который влияет на восприятие пространства и человека. Экспозиция объединяет как повседневные объекты, так и редкие авторские работы — на стыке искусства и дизайна. Такой подход позволяет увидеть, как утилитарные вещи могут становиться художественными высказываниями. Режим работы: 8:30-22:00