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Онтология вещей: путеводитель по миру всего и каждого

Blar
улица Усачёва, 13

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка «Онтология вещей: путеводитель по миру всего и каждого» предлагает по-новому взглянуть на привычные предметы вокруг — от утилитарных объектов до коллекционного дизайна и художественных работ. Проект посвящён исследованию роли вещей в повседневной жизни и культуре — за пределами их утилитарной функции. В основе выставки — современный взгляд на объект как на самостоятельную ценность. Здесь предмет рассматривается не просто как инструмент или декор, а как полноценный участник культурного процесса, который влияет на восприятие пространства и человека. Экспозиция объединяет как повседневные объекты, так и редкие авторские работы — на стыке искусства и дизайна. Такой подход позволяет увидеть, как утилитарные вещи могут становиться художественными высказываниями. Режим работы: 8:30-22:00

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