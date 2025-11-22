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Она это мы

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль о женщинах по мотивам пьесы Евы Энслер «Монологи вагины». Пьеса основана на интервью с более чем сотней женщин всех возрастов, размышляющих о своём теле, желаниях, страхах и радостях. Проникновенные, редко обсуждаемые в нашем обществе темы вызывают резонанс у мужчин и женщин, приоткрывая дверь в мир женской сексуальности. Зритель переживает спектр эмоций: от волнения и сопереживания героиням до смеха и радости. Четыре актрисы — разрушают мифы и запреты, связанные с женской сущностью, рассказывают о личном и сексуальном освобождении, желании, силе, красоте, принятии себя и своего тела. О том, как важно перестать бояться и чувствовать вину.

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