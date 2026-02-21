Выставка о детских способах справляться с этим миром — живучих светлячках, вросших в ткань психики, продолжающих мерцать, какими бы взрослыми оболочками ни обросли. В рассказе Виктора Драгунского светлячок в спичечном коробке оказывается ценнее любой игрушки: «Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко горела крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках». Увидеть живое и светящееся в самом простом — этот жест становится ключом к экспозиции. Через свет, звук, игру, повторяющееся действие, простые интерфейсы мы обращаемся к тем детским механизмам, с помощью которых когда-то справлялись с реальностью: включать и выключать кнопки, прятать, собирать, замирать, бежать, подглядывать. Эти жесты наивны и телесны, но именно в них сохраняется пульс детского любопытства. Выставка не объясняет опыт детства и не оценивает его, а предлагает вступить с ним в контакт — как с чем-то хрупким, наивным, но по-настоящему живым. В центре — тема ретравматизации и телесного «отклика» на прошлый опыт. Проекты исследуют, как звук, запах или жест запускают возвращение к пережитой угрозе и вызывают стремительные, часто неосознанные реакции. Экспозиции нацелены не на шок, а на сопереживание и диалог, напоминая, что искусство здесь — пространство встречи и взаимопонимания. Художники: Милена Пахучая, Варвара Акилова, Анна Денисова, Ann Mur, Петр Багров, Шварцкопф С. Э., Юлианна Кулугур, Дмитрий Колдарев, Elena Aeloin, Наталья Конюкова.